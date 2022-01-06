На въезде в Алматы наблюдается большое количество военной техники

- Казахстан, происшествия
- 4:49, 06 января 2022
- Просмотров: 389
CentralAsia (KZ) - На въезде в город Алматы наблюдается большое количество военной техники.
Видео публикуют в соцсетях.
Ранее местное агентство KazTAG сообщило, что утром 6 января в Алматы готовится большая зачистка от мародеров и зачинщиков беспорядков.
Также сайты казахстанских органов власти и телеканалов снова недоступны.
Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров объявил в городе «антитеррористическую спецоперацию» с целью установления порядка.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения