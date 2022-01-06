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Во время беспорядков в Казахстане погибли 8 полицейских и солдат Нацгвардии
На въезде в Алматы наблюдается большое количество военной техники
Предыстория: В Алматы готовится большая зачистка от мародеров и зачинщиков беспорядков

CentralAsia (KZ) -  На въезде в город Алматы наблюдается большое количество военной техники.

Видео публикуют в соцсетях.

Ранее местное агентство KazTAG сообщило, что утром 6 января в Алматы готовится большая зачистка от мародеров и зачинщиков беспорядков.

Также сайты казахстанских органов власти и телеканалов снова недоступны.

Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров объявил в городе «антитеррористическую спецоперацию» с целью установления порядка.

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