экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Во время беспорядков в Казахстане погибли 8 полицейских и солдат Нацгвардии
Протесты в Казахстане. ОДКБ будут обеспечивать безопасность объектов, инфраструктуры, - депутат Госдумы
Предыстория: ОДКБ направит миротворческие силы в Казахстан

CentralAsia (KZ) -  Силы ОДКБ участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов, сказал РИА Новости глава думского комитета по СНГ Леонид Калашников.

«Именно это является основанием для того, чтобы предотвратить там разгул всяческих банд. Но с самими этими бандами справляются местные силовики.

Там же и Байконур, и другие структуры, которые надо охранять от таких банд и, в случае необходимости, защищать. Для этого ОДКБ и существует - не только защита от внешнего нападения, но и от таких факторов» , - сказал он.

Ранее совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан. Силы вводятся на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • МИД Турции: Мы верим, что руководство Казахстана преодолеет этот кризис
  • Протесты в Казахстане. Экибастуз присоединился к митингам
  • В Алматы из бизнес-центра у площади Республики эвакуируют людей, - СМИ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com