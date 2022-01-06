Протесты в Казахстане. ОДКБ будут обеспечивать безопасность объектов, инфраструктуры, - депутат Госдумы

CentralAsia (KZ) - Силы ОДКБ участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов, сказал РИА Новости глава думского комитета по СНГ Леонид Калашников.

«Именно это является основанием для того, чтобы предотвратить там разгул всяческих банд. Но с самими этими бандами справляются местные силовики.

Там же и Байконур, и другие структуры, которые надо охранять от таких банд и, в случае необходимости, защищать. Для этого ОДКБ и существует - не только защита от внешнего нападения, но и от таких факторов» , - сказал он.

Ранее совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан. Силы вводятся на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

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