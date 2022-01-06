МИД порекомендовал россиянам в Казахстане запастись едой из-за режима ЧП

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CentralAsia (KZ) - В связи с введением режима чрезвычайного положения и комендантского часа в Казахстане Министерство иностранных дел порекомендовало гражданам России запастись продуктами и питьевой водой. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Также МИД рекомендует россиянам оставаться в домах или гостиницах и избегать мест массового скопления людей. Кроме того, внешнеполитическое ведомство призвало граждан России соблюдать повышенные меры безопасности и следить за сообщениями ближайших консульств и МИД.

Чрезвычайное положение введено во всем Казахстане и действует до 19 января

В Казахстане в воскресенье начались массовые протесты против повышения цен на сжиженный газ. Митинги начались в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе Казахстана), а затем продолжились и в других городах. На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку. Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Нурсултан Назарбаев больше не является главой Совбеза РК.

В настоящее время протесты по республике продолжаются.

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