В ОДКБ события в Казахстане расценили как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа

CentralAsia (KZ) - В Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщили, что в обращении казахстанской стороны об оказании помощи ситуация в этой стране рассматривалась как «вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа».

После проведения консультаций Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение о направлении в Казахстан Коллективных миротворческих сил «на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране».

В Казахстане в воскресенье начались массовые протесты против повышения цен на сжиженный газ. Митинги начались в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе Казахстана), а затем продолжились и в других городах. На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку. Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Нурсултан Назарбаев больше не является главой Совбеза РК.

В настоящее время протесты по республике продолжаются.

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