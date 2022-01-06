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В июне в Улан-Баторе пройдет турнир Большого шлема

CentralAsia (MNG) -  Международная федерация дзюдо (IJF) объявила о запланированных датах проведения турниров «Гран-при» и «Большого шлема» в 2022 году.

В этом году федерация организует 11 турниров Большого шлема и 2 турнира Гран-при. Что касается континентальных турниров, то будет проведено более 100 международных турниров по всем категориям.

Мировое турне IJF 2022 года начнется с Гран-при Одивелаша 2022 года, который пройдет в Одивелаше, Португалия, с 28 по 30 января.

Кроме того, в конце июня в столице Монголии Ассоциацией дзюдо Монголии будет организован турнир Большого шлема Улан-Батора 2022 года. Что касается чемпионата мира среди взрослых, то турнир пройдет в Ташкенте, Узбекистан, с 7 по 13 августа.

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