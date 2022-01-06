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Соединяя Азию и Европу: количество грузовых поездов через территорию Монголии достигло 2500

CentralAsia (MNG) -  Количество грузовых поездов, следующих через территорию Монголии по маршрутам Азия-Европа и Китай-Россия, достигло 2500 в конце 2021 года, что почти на 200 больше по сравнению с 2020 годом.

Ссылаясь на заявление компании, в отчете говорится, что число демонстрирует, что Улан-Баторская железнодорожная компания, официальный железнодорожный оператор Монголии, стала не только активным участником региональных и международных перевозок и логистики, но и сильным конкурентом в наземных коридорах, соединяющих Китай и Европа.

Согласно сообщению, в 2020 году через Монголию прошло 2312 таких грузовых поездов.

Монголия планирует стать транзитным государством, предлагая кратчайший путь из Европы в Азию через свою территорию, заявил президент Монголии У. Хурэлсух после своего официального визита в Москву в декабре.

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