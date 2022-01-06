Ежедневный рост заболеваемости COVID-19 в Монголии после новогодних праздников

CentralAsia (MNG) - 5 января Монголия сообщила о 585 новых случаях заражения COVID-19 за последние 24 часа, что является самым высоким рекордом с начала декабря. Среди последних подтвержденных случаев 4 были завезены, добавив, что за последние сутки умерли еще три пациента с COVID-19, в результате чего число погибших увеличилось до 1 992.

2 декабря 2021 года в стране был зарегистрирован 441 случай заражения COVID-19, и с тех пор ежедневно регистрировалось менее 400 случаев заражения. 27 декабря 2021 года количество ежедневных случаев Covid-19 снизилось до 83.

Органы здравоохранения считают, что значительное увеличение случаев связано с празднованием Нового года и вечеринками, проводимыми в ресторанах, ночных клубах и барах по всей стране.

Все организации, кроме госструктур, отмечали новогодние праздники в течение декабря.

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