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За сутки в Монголии зарегистрировано 570 случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) -  За минувшие 24 часа в стране выявлено 570 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 392 тыс. 777.

Из новых случаев 339 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 212 были выявлены в регионах страны, и 19 завозных, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 729 пациентов находятся в легком, 1 808 — в тяжелом, 281 — в критическом и 25 — в крайне критическом состоянии. За сутки от коронавируса скончались 2 человека.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 994.

Коронавирус в Монголии
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