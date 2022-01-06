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Президент Узбекистана вышел в отпуск в разгар беспорядков в соседнем Казахстане

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев с 5 января вышел в очередной краткосрочный трудовой отпуск. Сообщившая об этом пресс-служба главы государства напомнила, что в прошлом году в начале январе президент также находился в краткосрочном отпуске.

Отпуск президента Узбекистана совпал с тем временем, когда в соседнем Казахстане не стихают массовые протесты населения из-за цен на газ. Ранее сообщалоcь о том, что утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны после масштабных протестов.

Начавшиеся на западе Казахстана массовые протесты из-за роста цен на сжиженный газ, вскоре охватили другие регионы страны и перекинулись в граничащую с Узбекистаном Туркестанскую область.

На третий день протестов власти Казахстана согласились снизить цены на сжиженный газ, однако протестующие стали выдвигать политические требования.

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