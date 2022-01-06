В Казахстане временно приостановлена деятельность всех финансовых учреждений

CentralAsia (KZ) - В Казахстане временно приостановлена деятельность всех финансовых учреждений, заявил в эфире телеканала «Хабар 24» пресс-секретарь Национального банка Олжас Рамазанов.

«С 6 января приостанавливается работа всех банков второго уровня и Казахской фондовой биржи», - сообщил Рамазанов.

Справка: Банки 2 уровня — это совокупность всех банков страны, кроме Национального банка РК. Согласно с официальным пояснением, это юридические лица, которыми осуществляется коммерческая деятельность (форма собственности в данном случае не имеет значения).

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