экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Во время беспорядков в Казахстане погибли 8 полицейских и солдат Нацгвардии
В Госдуме рассказали, что требуется для введения сил ОДКБ в Казахстан
фото Zakon.kz
фото Zakon.kz

CentralAsia (KZ) -  Разрешение парламента РФ не нужно для направления контингента ОДКБ в Казахстан, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Для этого есть устав организации, ее силы находятся в постоянной готовности, сказал он.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Нурсултан Назарбаев больше не председатель Совбеза Казахстана
  • Отменяют рейсы в Алматы из других стран
  • Токаев сменил заместителей глав КНБ и Госохраны


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com