В Госдуме рассказали, что требуется для введения сил ОДКБ в Казахстан

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CentralAsia (KZ) - Разрешение парламента РФ не нужно для направления контингента ОДКБ в Казахстан, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
Для этого есть устав организации, ее силы находятся в постоянной готовности, сказал он.
- Как ранее сообщалось, ОДКБ решил направить миротворческие силы в Казахстан.
- Также в ОДКБ расценивали события в Казахстане как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа.
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