«Идут задержания экстремистов и зачинщиков беспорядков». Как российские гостелеканалы освещают происходящее в Казахстане

фото Алмаса Кайсара

CentralAsia (KZ) - 5 января на фоне протестов против роста цен на топливо правительство Казахстана ушло в отставку, в четырех регионах страны ввели чрезвычайное положение. Акции протеста продолжаются. Их участники захватили здание администрации бывшей столицы Алматы и алма-атинскую резиденцию президента. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, занимавший в последние годы пост главы Совбеза, ушел в отставку — это было одно из требований протестующих.

Издание «Сноб» рассказало, что можно было узнать о тех же событиях из сегодняшних эфиров федеральных телеканалов.

Первый канал

В утреннем выпуске новостей сюжет о происходящем в Казахстане показали третьим: после рассказа о циклоне «Аннет» и спасательной операции экипажа грузового судна «Григорий Ловцов» в Охотском море.

Объясняя, почему протесты в Казахстане не утихли после сообщений о снижении цен на газ, журналист «Первого» предположил, что «активизировались силы, заинтересованные в дестабилизации страны». Он рассказал зрителям телеканала, что в руках у «демонстрантов» были палки и арматура, а сотрудники правопорядка «отвечали» на это слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. В сюжет вставили фрагмент выступления президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, в котором он говорит: «Проявите благоразумие и не поддавайтесь на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности. Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание…»

Как утверждает подготовивший сюжет журналист, к утру 5 января «обстановка успокоилась: митингующие разошлись по домам».

При этом еще до начала утренних новостей стало известно, что некоторые протестующие оставались на улицах городов всю ночь. На кадрах, снятых утром в Актобе - крупном городе на западе страны — видно, как толпа (по оценкам местных порталов, около тысячи человек) стоит у акимата и требует встречи с главой администрации. Полиция митингующих не разгоняет.

В дневном выпуске новостей на «Первом канале» (12:00) рассказывали о погоде, готовящемся запуске серийного производства самолетов МС-21 и статистике по заболевшим COVID-19 в России и мире. После — показали утренний репортаж о «демонстрантах с палками», но подводка к нему немного изменилась: ведущая, в частности, упомянула, что российский МИД «внимательно следит» за происходящем в соседнем государстве.

К 12 часам дня СМИ уже писали о том, как в некоторых крупных городах протестующие брали штурмом местные администрации и передвигались по улицам на военной технике. Об этом в дневных новостях телеканала не упомянули.

«Россия 1»

Утром в эфире телеканала «Россия 1» сюжет о протестах показали пятым — до него журналисты рассказывали об операции в Охотском море, сильной метели, вакцинации в Хабаровском крае и ситуации с коронавирусом в мире.

Репортаж о происходящем в Казахстане начался с утверждения корреспондента о том, что президент страны «возвращает ситуацию в правовое русло». Для иллюстрации позиции казахстанского лидера журналисты «России 1» выбрали тот же фрагмент обращения, что и их коллеги с «Первого».

«В центр Алматы стянута военная техника и нацгвардия. Как сообщили в администрации города, идут задержания экстремистов и зачинщиков беспорядков, которые накануне вечером перекрывали дороги, пытались занять главную городскую площадь и прорваться в мэрию», — объяснил корреспондент.

Закончился репортаж словами о том, что 5 января был задержан директор газоперерабатывающего завода в Жанаозене — именно его, подчеркнул журналист, обвиняют в необоснованном повышении цен на газ.

Реакция российских властей

Казахстан не обращался к России за помощью, а в Кремле выступают против вмешательства кого-либо извне и считают, что власти страны сами справятся с внутренними проблемами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Политологи и социологи считают, что российские власти используют ситуацию в Казахстане в своих интересах, в том числе для антиамериканской риторики.

«У нас в новостях по таким поводам один простой посыл: проблемы есть, но их используют экстремисты в своих целях, — написал в Facebook социолог, заместитель директора в Институте Европы РАН Роман Лункин. — А мы должны двигаться в светлое будущее, убрав самых злых чиновников более или менее среднего звена, мешающих высшему руководству вести страну к светлому будущему».

Из происходящего в Казахстане Путин сделает только один вывод, говорит политолог Аббас Галлямов: «Во всем виновата Америка и ее агенты. А значит и бороться с ними надо еще более решительно». За этим последует очередной раунд завинчивания гаек, отметил Галлямов в разговоре со «Снобом».

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