экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Во время беспорядков в Казахстане погибли 8 полицейских и солдат Нацгвардии
В центре Алма-Аты силовики окружили группу погромщиков, - СМИ
// Ерлан Джумаев / ТАСС

CentralAsia (KZ) -  В Алма-Ате с утра началась спецоперация по зачистке города от мародеров, пишут российские СМИ.

К утру военные на бронетранспортерах окружили погромщиков в центре.

Всего в операции участвуют около 50 единиц техники. Силовики стараются не допустить прорыва вооруженных людей к президентской резиденции.

Сообщается, что в районе здания администрации, которое накануне было захвачено вооруженными людьми, идет интенсивная перестрелка.

Накануне погромщикам в Алма-Ате удалось захватить несколько административных зданий, в том числе управление Комитета национальной безопасности и здание районного отделения полиции, где им удалось захватить огнестрельное оружие. Вечером 5 января под контроль участников беспорядков ненадолго переходил аэропорт крупнейшего города Казахстана.

Комендатура Казахстана поздно вечером сообщила о начале антитеррористической операции в городе. Силовики взяли под контроль аэропорт. Местные СМИ сообщали, что через громкоговорители местных жителей уговаривали разойтись по домам.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев обвинил в происходящем «банды террористов», подготовленные из-за рубежа.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • По всему Казахстану отключили интернет
  • Видео — Что происходит на улицах Алматы
  • Джен Псаки назвала безумными утверждения о причастности США к протестам в Казахстане


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com