В центре Алма-Аты силовики окружили группу погромщиков, - СМИ

// Ерлан Джумаев / ТАСС

CentralAsia (KZ) - В Алма-Ате с утра началась спецоперация по зачистке города от мародеров, пишут российские СМИ.

К утру военные на бронетранспортерах окружили погромщиков в центре.

Всего в операции участвуют около 50 единиц техники. Силовики стараются не допустить прорыва вооруженных людей к президентской резиденции.

Сообщается, что в районе здания администрации, которое накануне было захвачено вооруженными людьми, идет интенсивная перестрелка.

Накануне погромщикам в Алма-Ате удалось захватить несколько административных зданий, в том числе управление Комитета национальной безопасности и здание районного отделения полиции, где им удалось захватить огнестрельное оружие. Вечером 5 января под контроль участников беспорядков ненадолго переходил аэропорт крупнейшего города Казахстана.

Комендатура Казахстана поздно вечером сообщила о начале антитеррористической операции в городе. Силовики взяли под контроль аэропорт. Местные СМИ сообщали, что через громкоговорители местных жителей уговаривали разойтись по домам.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев обвинил в происходящем «банды террористов», подготовленные из-за рубежа.

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