В результате спецоперации «ликвидированы десятки нападавших, личности устанавливаются», - полиция Алматы

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CentralAsia (KZ) - Ночью была предпринята попытка штурма здания полиции Алматы, «десятки нападавших ликвидированы», пишет РИА Новости.
Как пишет Vlast.KZ, их личности устанавливаются.
В данное время идет операция в районе Департамента полиции.
Как цитирует BBC представителя Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек, погибшие минувшей ночью пытались штурмовать здания Департамента полиции, а также районных управлений.
Власти Казахстана называют спецоперацию в Алматы антитеррористической.
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