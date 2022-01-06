В результате спецоперации «ликвидированы десятки нападавших, личности устанавливаются», - полиция Алматы

Иллюстративное фото // фото Zakon.kz

CentralAsia (KZ) - Ночью была предпринята попытка штурма здания полиции Алматы, «десятки нападавших ликвидированы», пишет РИА Новости.

Как пишет Vlast.KZ, их личности устанавливаются.

В данное время идет операция в районе Департамента полиции.

Как цитирует BBC представителя Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек, погибшие минувшей ночью пытались штурмовать здания Департамента полиции, а также районных управлений.

Власти Казахстана называют спецоперацию в Алматы антитеррористической.

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