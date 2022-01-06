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Во время беспорядков в Казахстане погибли 8 полицейских и солдат Нацгвардии
Михаил Саакашвили поддержал протестующих в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в одиночной камере тюрьмы для бывших чиновников в городе Рустави (недалеко от грузинской столицы) приветствовал «борьбу казахского народа за свободу». Заявление Саакашвили появилось на его странице в Facebook после первых столкновений в Алматы.

По словам бывшего главы государства, «героизм», проявленный казахами «показывает конкретный пример того», что какие бы репрессии не проводил «режим», какие бы аресты не осуществлял, «какие бы спецназы не направлял», люди «везде хотят свободы и не будут мириться с несправедливостью, коррупцией и неформальным управлением».

В том же заявлении экс-президент сообщил: в прошлом году в его Киевском доме состоялось собрание казахстанских оппозиционеров. «Я убедился, что казахское общество готово для больших перемен, свидетелями которых мы сейчас являемся» - отметил Михаил Саакашвили.

При этом он подчеркнул, что бывший президент и уже бывший глава Совета безопасности Казахстана, Нурсултан Назарбаев «сделал для Казахстана намного больше, чем Иванишвили для Грузии», однако «это не дает ему право считать страну личной вотчиной и неформально ею управлять, утопая в роскоши».

Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области (юго-запад страны), где жители митинговали против высоких цен на сжиженный газ. Через два дня беспорядки вспыхнули в Алматы (юго-восток) и других городах по всей республике, там произошли столкновения с полицией. Есть погибшие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим ЧП на территории всей страны, в отставку было отправлено правительство. Выступая на заседании Совета безопасности, он назвал тех, кто участвует в погромах, террористами и сообщил, что обратился за помощью к партнерам по ОДКБ. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворцев для стабилизации обстановки.

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