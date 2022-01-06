МИД Узбекистана сделал заявление в связи с событиями в Казахстане

CentralAsia (UZ) - МИД Узбекистана опубликовал заявление, выражающее тревогу последним событиям в братском Казахстане.

«В Узбекистане с тревогой воспринимают последние события в братском Казахстане и продолжают внимательно следить за развитием ситуации в стране.

Убеждены, что мудрый народ Казахстана сумеет не допустить эскалации нестабильности, избежать насилия и человеческих жертв.

Уверены, что казахстанцы обладают необходимой решимостью и волей для того, чтобы сохранить единство, восстановить мир и спокойствие в стране и самостоятельно преодолеть возникшие проблемы.

Узбекистан еще раз подтверждает свою неизменную поддержку народа и руководства Казахстана в их стремлении к обеспечению стабильности, благополучия нации и процветания страны», - отмечается в тексте заявления.

Ранее сообщалоcь о том, что утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны после масштабных протестов.

Начавшиеся на западе Казахстана массовые протесты из-за роста цен на сжиженный газ, вскоре охватили другие регионы страны и перекинулись в граничащую с Узбекистаном Туркестанскую область.

На третий день протестов власти Казахстана согласились снизить цены на сжиженный газ, однако протестующие стали выдвигать политические требования.

Накануне Казахстан обратился в ОДКБ с просьбой ввести войска для стабилизации ситуации.