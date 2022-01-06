экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Во время беспорядков в Казахстане погибли 8 полицейских и солдат Нацгвардии
МИД Узбекистана сделал заявление в связи с событиями в Казахстане

CentralAsia (UZ) -  МИД Узбекистана опубликовал заявление, выражающее тревогу последним событиям в братском Казахстане.

«В Узбекистане с тревогой воспринимают последние события в братском Казахстане и продолжают внимательно следить за развитием ситуации в стране.

Убеждены, что мудрый народ Казахстана сумеет не допустить эскалации нестабильности, избежать насилия и человеческих жертв.

Уверены, что казахстанцы обладают необходимой решимостью и волей для того, чтобы сохранить единство, восстановить мир и спокойствие в стране и самостоятельно преодолеть возникшие проблемы.

Узбекистан еще раз подтверждает свою неизменную поддержку народа и руководства Казахстана в их стремлении к обеспечению стабильности, благополучия нации и процветания страны», - отмечается в тексте заявления.

Ранее сообщалоcь о том, что утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны после масштабных протестов.

Начавшиеся на западе Казахстана массовые протесты из-за роста цен на сжиженный газ, вскоре охватили другие регионы страны и перекинулись в граничащую с Узбекистаном Туркестанскую область.

На третий день протестов власти Казахстана согласились снизить цены на сжиженный газ, однако протестующие стали выдвигать политические требования.

Накануне Казахстан обратился в ОДКБ с просьбой ввести войска для стабилизации ситуации.

За событиями в Казахстане следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Талдыкоргане протестующие сносят памятник Нурсултану Назарбаеву. Видео
  • В Казахстане проходят митинги. Какие города поддержали акции протеста?
  • Жанболата Мамая выпустили из полиции, он находится с протестующими в районе площади Республики, - СМИ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com