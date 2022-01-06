Мирзиёев и Токаев обсудили развитие ситуации в Казахстане

CentralAsia (UZ) - Состоялся телефонный разговор между президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, сообщает 6 января пресс-служба главы РУз.

В ходе беседы главы государств обменялись мнениями о развитии ситуации в Казахстане, предпринимаемых мерах по стабилизации обстановки и скорейшему восстановлению мира и спокойствия в республике.

Лидер Узбекистана еще раз подтвердил неизменную поддержку братского народа и руководства Казахстана в их стремлении к обеспечению стабильности и благополучия в стране.