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Мирзиёев и Токаев обсудили развитие ситуации в Казахстане

CentralAsia (UZ) -  Состоялся телефонный разговор между президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, сообщает 6 января пресс-служба главы РУз.

В ходе беседы главы государств обменялись мнениями о развитии ситуации в Казахстане, предпринимаемых мерах по стабилизации обстановки и скорейшему восстановлению мира и спокойствия в республике.

Лидер Узбекистана еще раз подтвердил неизменную поддержку братского народа и руководства Казахстана в их стремлении к обеспечению стабильности и благополучия в стране.

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