экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Во время беспорядков в Казахстане погибли 8 полицейских и солдат Нацгвардии
Токаев сменил командующего Силами особого назначения

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим распоряжением назначил исполняющим обязанности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – Командующего Силами особого назначения Омарбекова Айткурмана Жоламановича. Об этом сообщается на сайте Акорды.

Другим распоряжением Ашимбекулы Ардак освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – Командующего Силами особого назначения.

За событиями в Казахстане следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Главред издания Orda рассказала о ситуации в Алматы
  • Протестующие штурмуют алматинскую резиденцию президента
  • Россия внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане, - МИД РФ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com