Токаев сменил командующего Силами особого назначения

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим распоряжением назначил исполняющим обязанности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – Командующего Силами особого назначения Омарбекова Айткурмана Жоламановича. Об этом сообщается на сайте Акорды.
Другим распоряжением Ашимбекулы Ардак освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – Командующего Силами особого назначения.
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