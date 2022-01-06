Токаев сменил командующего Силами особого назначения

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим распоряжением назначил исполняющим обязанности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – Командующего Силами особого назначения Омарбекова Айткурмана Жоламановича. Об этом сообщается на сайте Акорды.

Другим распоряжением Ашимбекулы Ардак освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – Командующего Силами особого назначения.

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