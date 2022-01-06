экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Во время беспорядков в Казахстане погибли 8 полицейских и солдат Нацгвардии
Токаев назначил нового главу Агентства по стратегическому планированию

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим распоряжением назначил бывшего министра нацэкономики Асета Иргалиева, новым председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам РК. Об этом сообщается на сайте Акорды.

Другим указом управляющий Международным финансовым центром «Астана» Келимбетов Кайрат Нематович освобожден от должности председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана.

За событиями в Казахстане следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Больше монголов получают бустерные дозы
  • В Алматы протестующие захватили здание телеканала «Мир24». Просят выхода в прямой эфир
  • В Казахстане повсеместно отказывает интернет и мобильная связь


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com