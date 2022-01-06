Токаев назначил нового главу Агентства по стратегическому планированию

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим распоряжением назначил бывшего министра нацэкономики Асета Иргалиева, новым председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам РК. Об этом сообщается на сайте Акорды.

Другим указом управляющий Международным финансовым центром «Астана» Келимбетов Кайрат Нематович освобожден от должности председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана.

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