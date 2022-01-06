В Казахстане зимние каникулы школьников продлили до 17 января

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CentralAsia (KZ) - Зимние каникулы школьников продлили до 17 января, пишет Sputnik.KZ со ссылкой на Министерство образования Казахстана.
Каникулы студентов колледжей и вузов продлены до 24 января.
Учителя школ работают в дистанционном или традиционном формате в зависимости от ситуации в населенном пункте.
Детские сады — в зависимости от ситуации в конкретном населенном пункте. На сегодня большая часть дошкольных учреждений принимает детей.
- На территории всего Казахстана действует режим ЧП до 19 января.
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