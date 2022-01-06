Токаев поручил создать спецгруппу по расследованию событий и привлечению к уголовной ответственности всех виновных (список всех поручений)

Токаев поручил создать спецгруппу по расследованию событий и привлечению к уголовной ответственности всех виновных

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи со сложившейся ситуацией в стране дал правительству ряд срочных поручений. Об этом сообщается на сайте Акорды.

1. Создать специальную следственную группу в составе представителей Генпрокуратуры, МВД, КНБ и других компетентных структур для выявления причин произошедших событий, установления и привлечения к уголовной и административной ответственности всех виновных.

2. Вооруженным силам, КНБ, МВД, Нацгвардии и другим силовым структурам – осуществить мероприятия по повышению боевой готовности и оснащенности, поддержанию морального духа военнослужащих.

3. Акиматам регионов обеспечить достойную материальную поддержку семьям погибших сотрудников полиции и Вооруженных сил.

4. МЦРИАП совместно с МВД РК – на базе call-центра 1414 организовать прямую линию для предоставления гражданам информации о пострадавших и пропавших без вести в результате действий преступных группировок.

5. Создать комиссии по оценке суммы ущерба, понесенного в результате беспорядков; приступить к работам по восстановлению административных зданий, социальных объектов, жилых домов в г. Алматы и других регионах после стабилизации ситуации.

6. Акимам – стабилизировать работу коммунальных служб, общественного транспорта и объектов социальной инфраструктуры.

7. Принять меры по оказанию государственной поддержки пострадавшим от преступных действий субъектам малого и среднего бизнеса в г. Алматы и других регионах.

8. Нацбанку и АРФР – обеспечить восстановление стабильной и бесперебойной работы банков второго уровня и других финансовых организаций после стабилизации ситуации.

9. Принять меры по защите дипломатических представительств, а также субъектов иностранных инвестиций и бизнеса зарубежных компаний.

10. МИД РК – обеспечить поддержание постоянных связей с зарубежными государствами, международными организациями и другими партнерами по всем текущим вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области (юго-запад страны), где жители митинговали против высоких цен на сжиженный газ. Через два дня беспорядки вспыхнули в Алматы (юго-восток) и других городах по всей республике, там произошли столкновения с полицией. Есть погибшие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим ЧП на территории всей страны, в отставку было отправлено правительство. Выступая на заседании Совета безопасности, он назвал тех, кто участвует в погромах, террористами и сообщил, что обратился за помощью к партнерам по ОДКБ. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворцев для стабилизации обстановки.

За событиями в Казахстане следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения