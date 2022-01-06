Протесты в Казахстане: Какие цены правительство установило на сжиженный автогаз?

CentralAsia (KZ) - Правительство Казахстана установило предельные цены на сжиженный автогаз, сообщает Sputnik Казахстана.

В Актюбинской, Атырауской, Мангистауской областях – 50 тенге за литр (в отдаленных районах – свыше 200 км – 55 тенге за литр).

В Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской областях – 60 тенге за литр (в отдаленных районах – свыше 200 км – 65 тенге за литр).

В Алматы – 65 тенге за литр.

В Нур-Султане, Акмолинской, Алматинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях – 70 тенге за литр (в отдаленных районах – свыше 200 км – 75 тенге за литр).

Протесты в Казахстане начались на фоне увеличения цен на топливо, когда сжиженный газ для автомобилей стал стоить 120 тенге вместо 60 за литр.

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