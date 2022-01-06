CentralAsia (KZ) - В Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ, пишет «РИА Новости».
Задачами сил ОДКБ, направленных в Казахстан, станет охрана государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка, сообщили в организации.
Передовые подразделения контингента ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане — секретариат.
От России в состав контингента ОДКБ вошли подразделения Воздушно-десантных войск, заявили в Организации.
Самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента, говорится в сообщении.
RT опубликовал полный текст сообщения секретариата ОДКБ о направлении миротворцев в Казахстан:
«В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 г., в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности.
В их состав вошли подразделения вооруженных сил Российской Федерации, Республики Белоруссия, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики.
Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле.
От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.
В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач».