Иллюстративное фото с учений ОДКБ. // ОДКБ.

CentralAsia (KZ) - В Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ, пишет «РИА Новости».

Задачами сил ОДКБ, направленных в Казахстан, станет охрана государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка, сообщили в организации.

Передовые подразделения контингента ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане — секретариат.

От России в состав контингента ОДКБ вошли подразделения Воздушно-десантных войск, заявили в Организации.

Самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента, говорится в сообщении.

RT опубликовал полный текст сообщения секретариата ОДКБ о направлении миротворцев в Казахстан:

«В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 г., в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности.

В их состав вошли подразделения вооруженных сил Российской Федерации, Республики Белоруссия, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики.

Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле.

От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач».

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