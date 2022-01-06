Бывший премьер Кажагельдин поделил события в Казахстане на до 4 января и после

CentralAsia (KZ) - Бывший премьер-министр Казахстана Акежан Кажагельдин поделил события в этой стране на те, что произошли до 4 января, и после.

Как сказал он в интервью «Эхо Москвы», до 4 января были законные, обоснованные, никем не спровоцированные забастовки, которые перешли из экономических в политические требования на западе Казахстана.

«Отдельно хочу выделить Алматы с 4 января. Это совершенно разные события. Хотя и там, и там страна и власть», - сказал Кажагельдин.

По его словам, они напоминают события, которые происходили в декабре 2011 года в Жанаозене. «Люди бастовали на протяжении 8 месяцев, потом появляются три десятка молодых людей, которые начинают нападать на отделения банков, на отделения милиции, разрушают инфраструктуру. И власть ответила расстрелом. События недорасследованы. Но эти события очень похожи», - объяснил он.

По мнению Кажагельдина, люди, которые грабили и жгли, которые нападали на администрацию президента в Алматы, на здания КНБ, Генпрокуратуры — они были не из тех, кто протестовал.

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