В Казахстане продолжаются сбои в работе интернета

CentralAsia (KZ) - В Казахстане уже несколько дней нестабильная ситуация после начала митингов против повышения цен на топливо, которые переросли в масштабные протесты против властей и вооруженные столкновения с жертвами.

В стране введено чрезвычайное положение до 19 января, правительство отправлено в отставку.

В соцсетях казахстанцы сообщают, что происходят сбои в работе интернета. «То работает, то нет. Звонишь по видеозвонку, никому не слышно. Интернет не включали, только связь дали», - сообщает пользователь.

Почти все СМИ и журналисты не могут вещать из-за отсутствия связи – их сайты и страницы в социальных сетях неактивны и обновляются в моменты, когда доступ в интернет восстанавливается.

Сайты госорганов так же работают со сбоями.

Пока неясно, это преднамеренное отключение связи или техническое оборудование не справляется с возросшим трафиком.

За событиями в Казахстане следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения