экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Во время беспорядков в Казахстане погибли 8 полицейских и солдат Нацгвардии
В Казахстане продолжаются сбои в работе интернета

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане уже несколько дней нестабильная ситуация после начала митингов против повышения цен на топливо, которые переросли в масштабные протесты против властей и вооруженные столкновения с жертвами.

В стране введено чрезвычайное положение до 19 января, правительство отправлено в отставку.

В соцсетях казахстанцы сообщают, что происходят сбои в работе интернета. «То работает, то нет. Звонишь по видеозвонку, никому не слышно. Интернет не включали, только связь дали», - сообщает пользователь.

Почти все СМИ и журналисты не могут вещать из-за отсутствия связи – их сайты и страницы в социальных сетях неактивны и обновляются в моменты, когда доступ в интернет восстанавливается.

Сайты госорганов так же работают со сбоями.

Пока неясно, это преднамеренное отключение связи или техническое оборудование не справляется с возросшим трафиком.

За событиями в Казахстане следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Видео — Казахстанские силовики входят в Алматы
  • Джен Псаки назвала безумными утверждения о причастности США к протестам в Казахстане
  • В Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com