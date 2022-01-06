Токаеву следует отказаться от помощи ОДКБ, - бывший премьер Кажагельдин

CentralAsia (KZ) - Вчера президент Касым-Жомарт Токаев совершил убийственный шаг, этого можно было избежать, считает бывший премьер-министр Казахстана Акежан Кажагельдин.

«И даже сейчас можно. Можно сказать: «Спасибо, коллеги. Я убедился, что ОДКБ работает. Я убедился, что прибыли первые российские военные, всем спасибо, мы сами разберемся», - сказал он.

По мнению Кажагельдина, Токаеву следует добраться до самих глубин процесса, которые происходят в Алматы. «Есть арестованные люди. Легко составить хронологию. Есть записи. Зачинщиков найти можно. Есть мотивы, мы знаем, почему так произошло.

То, что было в Алматы — это даже не протест. Вчера в Алматы была очень хорошо продуманная акция, которая не имеет отношения к гражданскому обществу. Это были люди, которым платили», - сказал бывший премьер.

Вчера президент Токаев провел заседание Совета безопасности и попросил помощи у ОДКБ для стабилизации ситуации в Казахстане.

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