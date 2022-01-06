Десятки протестующих убиты в Алматы, - СМИ

CentralAsia (KZ) - Десятки человек погибли в результате нападений на ОВД Алматы. Об этом сообщили зарубежные информационные агентства.

РИА Новости со ссылкой на полицию РК заявило, что «десятки человек, напавших на здание полиции в ночь на 6 января, были убиты».

Представитель УВД Салтанат Азербек сообщил «Интерфаксу», что «личности погибших устанавливаются».

ТАСС и Русская служба Би-би-си сообщили, что военные окружили центральную площадь Алматы и провели спецоперацию; позже cообщалось, что нападавшие взяты в осаду.

Интернет в стране снова не работает, правительственные веб-сайты и информационные агентства блокированы.

Вечером 5 января МВД РК сообщило, что восемь полицейских и сотрудников Нацгвардии были убиты во время беспорядков в Алматы.

Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ, заявив, что беспорядки в Алматы были организованы «террористическими бандами».

ОДКБ, возглавляемая Россией, заявила, что отправит миротворцев в Казахстан.

В полдень 5 января президент Токаев принял отставку правительства. Сообщается, что в Алматы разграблены десятки магазинов, магазинов и банков.

5 января с 17:00 до полуночи в стране был отключен интернет. Токаев заявил, что не покинет столицу и возглавит Совет безопасности. Ранее совет возглавлял экс-президент Назарбаев. Власти объявили чрезвычайное положение.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения