МИД Узбекистана призвал находящихся в Казахстане узбекистанцев соблюдать режим ЧП

CentralAsia (UZ) - МИД Узбекистана призвал соотечественников, находящихся в Казахстане, соблюдать введенные временные ограничения в связи с введением режима чрезвычайного положения в некоторых регионах страны.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что посольство и генеральные консульства Узбекистана в Казахстане поддерживают постоянный контакт с находящимися в этой стране гражданами Узбекистана, в том числе студентами.

«Диппредставительства Узбекистана в городах Казахстана работают в штатном режиме. При необходимости гражданам Узбекистана оказывается правовая помощь», — говорится в сообщении.

При возникновении каких-либо вопросов граждане Узбекистана могут в любое время обратиться в дипломатические представительства Узбекистана в Нур-Султане (номер горячей линии +7 771 020 36 73), Алматы (номер горячей линии +7 777 950 44 33) и Актау (номер горячей линии +7 777 599 00 51).