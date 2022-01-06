В Алматы прибыл первый борт войск ОДКБ, - СМИ

Кадры переброски российских миротворцев ОДКБ.
CentralAsia (KZ) - Несколько часов назад в Алматы прибыл первый борт с российскими войсками ОДКБ, сообщил Vласти источник в армии.
Сейчас они проходят отработку и в течение нескольких часов собираются начать дежурство в городе. Воинские части близ Алматы приведены в высокую боевую готовность, сообщил источник.
Ранее сообщалось, что задачами сил ОДКБ, направленных в Казахстан, станет охрана государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка, сообщили в организации.
От России в состав контингента ОДКБ вошли подразделения Воздушно-десантных войск.
Самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента.
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