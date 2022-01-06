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Во время беспорядков в Казахстане погибли 8 полицейских и солдат Нацгвардии
В Алматы прибыл первый борт войск ОДКБ, - СМИ
Кадры переброски российских миротворцев ОДКБ.
Кадры переброски российских миротворцев ОДКБ.
// Телеканал Звезда.
Предыстория: В Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ

CentralAsia (KZ) -  Несколько часов назад в Алматы прибыл первый борт с российскими войсками ОДКБ, сообщил Vласти источник в армии.

Сейчас они проходят отработку и в течение нескольких часов собираются начать дежурство в городе. Воинские части близ Алматы приведены в высокую боевую готовность, сообщил источник.

Ранее сообщалось, что задачами сил ОДКБ, направленных в Казахстан, станет охрана государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка, сообщили в организации.

От России в состав контингента ОДКБ вошли подразделения Воздушно-десантных войск.

Самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента.

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