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Во время беспорядков в Казахстане погибли 8 полицейских и солдат Нацгвардии
Таджикистан готов принять участие в операции ОДКБ в Казахстане, - МИД

CentralAsia (KZ) -  МИД Таджикистана прокомментировало ситуацию в Казахстане.

«В Таджикистане с искренним сопереживанием следят за развитием событий в братском Казахстане.

С серьезной обеспокоенностью отмечаем случаи насилия над мирными жителями и представителями сил правопорядка, захвата органов власти, грабежей. Особую тревогу вызывает тот факт, что несанкционированные акции привели к появлению незаконных вооруженных формирований, в распоряжении которых оказались летальное оружие и спецтехника.

Всецело разделяем озабоченность руководства Казахстана попытками дестабилизации положения в стране путем стимулирования протестных настроений.

Уверены, что мудрый народ Казахстана и его руководство в кратчайшие сроки путем диалога смогут положить конец актам насилия», - говорится в обращении МИД Таджикистана.

Также в МИД отметили, что, руководствуясь многовековой дружбой и принципом стратегического партнерства, выражают поддержку Казахстану в его усилиях по восстановлению мира и спокойствия в стране.

«Следуя своим союзническим обязательствам в рамках Организации Договора о коллективной безопасности намерены участвовать в коллективной миротворческой операции по оказанию помощи Казахстану в целях устранения возникшей угрозы.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате противоправных действий», - говорится в сообщении.

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