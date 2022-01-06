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Во время беспорядков в Казахстане погибли 8 полицейских и солдат Нацгвардии
МИД Армении прокомментировал ситуацию в Казахстане
МИД Армении
МИД Армении

CentralAsia (KZ) -  МИД Армении прокомментировало ситуацию в Казахстане.

«С беспокойством и озабоченностью следим за вооруженными столкновениями в Казахстане. Новость о проникновении террористических группировок вызывает тревогу. Решительно осуждаем насилие и убеждены, что оно не может быть способом решения политических проблем.

Считаем, что необходимо предпринять шаги для предотвращения дальнейших столкновений и восстановления атмосферы терпимости, необходимой для мирных политических процессов в стране, в том числе и проведения мирных митингов граждан и осуществления права на свободу выражения мнений», - говорится в обращении.

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