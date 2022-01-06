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Во время беспорядков в Казахстане погибли 8 полицейских и солдат Нацгвардии
В Алматы во время столкновений погибли 12 сотрудников правоохранительных органов

CentralAsia (KZ) -  Во время беспорядков в Алматы погибли 12 сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает Sputnik Казахстана со ссылкой на комендатуру города.

Также сообщается, что 353 сотрудника получили ранения.

По данным комендатуры города, обнаружено тело обезглавленного мужчины.

Ранее сообщалось о 8 погибших сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии в регионах Казахстана.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области (юго-запад страны), где жители митинговали против высоких цен на сжиженный газ. Через два дня беспорядки вспыхнули в Алматы (юго-восток) и других городах по всей республике, там произошли столкновения с полицией. Есть погибшие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим ЧП на территории всей страны, в отставку было отправлено правительство. Выступая на заседании Совета безопасности, он назвал тех, кто участвует в погромах, террористами и сообщил, что обратился за помощью к партнерам по ОДКБ. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворцев для стабилизации обстановки.

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