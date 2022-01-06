Президенты Узбекистана и Таджикистана обсудили ситуацию в Казахстане

CentralAsia (UZ) - В четверг, 6 января, состоялся телефонный разговор между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и лидеров Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба президента РУз.

В ходе беседы главы государств обсудили актуальную повестку узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства, а также обменялись мнениями о ситуации в регионе, в том числе о складывающейся обстановке в соседнем Казахстане.

Лидеры двух стран призвали вовлеченные в нынешние события стороны к сдержанности и мирному решению возникших вопросов.

Главы государств выразили готовность и впредь направить совместные усилия для развития всестороннего сотрудничества в обеспечении мира, стабильности и безопасности в регионе.