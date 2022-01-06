CentralAsia (KZ) - Аэропорт «Алматы» приостановил работу, сообщает НЕХабар.

На 6 января не работают сайты аэропортов городов Нур-Султан, Алматы, Актау, Актобе.

Также из западных городов Казахстана есть рейсы в Алматы:

- Костанай — Алматы

- Атырау — Алматы (несколько рейсов).

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Вечером 5 января аэропорт захватили участники акции протеста. Пресс-служба аэропорта подтверждала СМИ информацию о захвате и сообщила, что пассажиры и сотрудники были эвакуированы. Часть рейсов была отменена. Также были отменены рейсы из других стран в Алматы.

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