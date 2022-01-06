экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Во время беспорядков в Казахстане погибли 8 полицейских и солдат Нацгвардии
Аэропорт «Алматы» приостановил работу

CentralAsia (KZ) -  Аэропорт «Алматы» приостановил работу, сообщает НЕХабар.

На 6 января не работают сайты аэропортов городов Нур-Султан, Алматы, Актау, Актобе.

Также из западных городов Казахстана есть рейсы в Алматы:

- Костанай — Алматы

- Атырау — Алматы (несколько рейсов).

Вечером 5 января аэропорт захватили участники акции протеста. Пресс-служба аэропорта подтверждала СМИ информацию о захвате и сообщила, что пассажиры и сотрудники были эвакуированы. Часть рейсов была отменена. Также были отменены рейсы из других стран в Алматы.

За событиями в Казахстане следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Китай заявил, что протесты в Казахстане являются внутренним делом республики
  • Китай надеется на нормализацию ситуации в Казахстане
  • Сотрудники телерадиокомпании «Мир 24» после нападения протестующих в Алматы эвакуированы


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com