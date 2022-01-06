В Узбекистане каникулы для студентов продлили на 2 недели

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане второй семестр у студентов, а также учащихся колледжей и лицеев начнется 24 января.

Ранее сообщалось, что каникулы у студентов вузов, лицеев и колледжей будут до 10 января 2022 года.

Однако, 6 января в Министерстве высшего и среднего специального образования Узбекистана сообщили, вторая половина 2021/2022 учебного года начнется 24 января.

Как отмечается, данное решение было принято в связи с принятием документа о предоставлении финансовой независимости 35 высшим учебным заведениям республики, которым необходимо произвести переход на новую систему и изменить управленческий подход.

Продление каникул не касается школ, их ученики пойдут на учебу как это и планировалось – 11 января.

Местные издания сообщили также, что с 10 января до 24 января Минвуз Узбекистана будет проводить специальные семинары-тренинги для руководства и учителей вузов.

В целях создания благоприятных условий для студентов продлеваются и 50%-е скидки на авиа и ж/д билеты до 24 января. Отмечается, что авиа и ж/д билеты, приобретенные до 11 января, можно будет бесплатно обменять на другую дату.