экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Во время беспорядков в Казахстане погибли 8 полицейских и солдат Нацгвардии
В Узбекистане каникулы для студентов продлили на 2 недели

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане второй семестр у студентов, а также учащихся колледжей и лицеев начнется 24 января.

Ранее сообщалось, что каникулы у студентов вузов, лицеев и колледжей будут до 10 января 2022 года.

Однако, 6 января в Министерстве высшего и среднего специального образования Узбекистана сообщили, вторая половина 2021/2022 учебного года начнется 24 января.

Как отмечается, данное решение было принято в связи с принятием документа о предоставлении финансовой независимости 35 высшим учебным заведениям республики, которым необходимо произвести переход на новую систему и изменить управленческий подход.

Продление каникул не касается школ, их ученики пойдут на учебу как это и планировалось – 11 января.

Местные издания сообщили также, что с 10 января до 24 января Минвуз Узбекистана будет проводить специальные семинары-тренинги для руководства и учителей вузов.

В целях создания благоприятных условий для студентов продлеваются и 50%-е скидки на авиа и ж/д билеты до 24 января. Отмечается, что авиа и ж/д билеты, приобретенные до 11 января, можно будет бесплатно обменять на другую дату.

print
  • Более 1 тыс. человек по всему Казахстану пострадали в результате беспорядков, - СМИ
  • Я намерен действовать максимально жестко, - президент Казахстана Токаев (полный текст выступления)
  • СМИ Казахстана пишут о возможной отставке правительства


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com