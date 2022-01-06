Китай заявил, что протесты в Казахстане являются внутренним делом республики

CentralAsia (KZ) - «Китай считает, что правительство Казахстана должным образом отреагирует на протесты, которые являются внутренним делом Казахстана», - сказал 6 января официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь на брифинге.

Китай надеется, что ситуация в Казахстане как можно скорее стабилизируется и общественный порядок вернется в нормальное русло, сказал он.

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