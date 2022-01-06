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Во время беспорядков в Казахстане погибли 8 полицейских и солдат Нацгвардии
Протесты в Казахстане: Число погибших полицейских выросло до 13
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Во время протестов в Казахстане погибло 13 полицейских, передает «Хабар 24».

В акимате Алматы сообщили, что полицейских, найденных с отсечёнными головами, двое.

«Это прямое свидетельство экстремистского, террористического характера действий преступных группировок», - подчеркивает администрация города.

Общее количество пострадавших – 353 человека.

Пока нет информации о погибших среди гражданских лиц.

Ранее сообщалось о 12 погибших сотрудников правоохранительных органов.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области (юго-запад страны), где жители митинговали против высоких цен на сжиженный газ. Через два дня беспорядки вспыхнули в Алматы (юго-восток) и других городах по всей республике, там произошли столкновения с полицией. Есть погибшие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим ЧП на территории всей страны, в отставку было отправлено правительство. Выступая на заседании Совета безопасности, он назвал тех, кто участвует в погромах, террористами и сообщил, что обратился за помощью к партнерам по ОДКБ. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворцев для стабилизации обстановки.

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