Армения отправила порядка 70 военных в Казахстан

CentralAsia (KZ) - Армянские военные направились в Казахстан в составе миротворческих сил ОДКБ.

По данным Sputnik Армения, речь идет о порядка 70 военнослужащих, которым предстоит в составе контингента обеспечивать охрану объектов стратегического значения на фоне массовых протестов в Казахстане.

В Коллективные миротворческие силы могут входить специальный военный, полицейский и гражданский персонал и силы и средства, выделенные странами ОДКБ. В состав контингента от России войдет подразделение воздушно-десантных войск.

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