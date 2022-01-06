Беларусь направляет своих военнослужащих в Казахстан в рамках ОДКБ

CentralAsia (KZ) - МИД Беларуси прокомментировало ситуацию в Казахстане.

«С глубокой озабоченностью отмечаем, что ситуация в ряде регионов Казахстана продолжает стремительно ухудшаться. Боевиками захвачены арсеналы с оружием, в результате их насильственных действий гибнут люди, растет число пострадавших и раненых.

Обращает на себя внимание четкая координация действий протестующих, организованное противодействие боевиков правоохранительным органам.

Фактически речь идет о попытке насильственного переворота и смены власти в Казахстане.

Целиком поддерживаем усилия руководства Казахстана по прекращению беспорядков и мародерства, восстановлению нормальной жизнедеятельности страны.

С учетом складывающейся ситуации главы государств-членов ОДКБ 6 января 2022 года приняли решение Совета коллективной безопасности о направлении Коллективных миротворческих сил Организации в Казахстан на ограниченный период времени для стабилизации и нормализации обстановки в стране.

Республика Беларусь полностью готова оказать помощь дружественному казахстанскому народу и в полном объёме выполнит свои союзнические обязательства. В этой связи белорусские военнослужащие из состава миротворческих сил ОДКБ направляются в Казахстан.

Направление миротворческого контингента будет осуществляться в полном соответствии с Законом Республики Беларусь от 29 ноября 2003 г. № 254-3», - говорится в сообщении.

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