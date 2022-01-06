В Нур-Султане полиция и другие силовые структуры переведены на усиленный режим

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Полиция и другие силовые структуры в столице Казахстана переведены на усиленный режим работы.

О ситуации в городе рассказал аким Алтай Кульгинов. Призывы деструктивных сил наблюдаются и в Нур-Султане. Все факты пресекаются правоохранительными органами, заявил градоначальник. Он призывает население не посещать места массового скопления людей.

- В городе работают оперативный штаб по установлению порядка и обеспечению безопасности граждан.

- Общественный транспорт, все объекты, за исключением банков и ЦОНов, работают в штатном режиме.

- В столице действует режим чрезвычайного положения. Введен комендантский час с 23:00 до 7 утра.

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