«Народ требует не только снижения цен на газ, но и справедливости, свободы». Знаменитости Казахстана высказались о ситуации

CentralAsia (KZ) - Начавшиеся из-за повышения цен на газ протесты в Казахстане не оставили в стороне медийных личностей страны, высказавшихся по этому поводу.

Практически все знаменитости в связи со сложившейся ситуацией в стране призвали сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Певица Ерке Есмахан негативно высказалась о ситуации на родине, призывая сохранять рассудок протестующих жителей.

«Герои, которые защищают свою страну? Вы своими руками нарушили мир страны! Это страшно. Давайте не будем разрушать свой дом, пожалуйста!», - пишет она в своих сториз.

Бизнесмен Маргулан Сейсембаев написал, что весной он прекратил заниматься общественно-политической деятельностью, но он не может остаться в стороне и не высказать свое мнение.

«Проблемы с ценой на газ – не экономическая проблема, а следствие коррупции», - пишет он.

Также Маргулан посчитал призыв Токаева о помощи к странам ОДКБ ошибкой, сказав, что в стране могут возникнуть антироссийские настроения.

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Режиссер популярных веб-сериалов Алишер Утев поделился мнением касательно того, что Касым-Жомарт Токаев стал председателем Совета безопасности.

«Нуршал» отошел от дел. Как хорошо, что он не умер при спокойной обстановке, пусть видит, что сотворил за 30 лет. Пусть до конца своих дней сидит в смятении и страхе, что за ним придут. Мародеры в Алматы, вы будете гореть в огне вместе с политиками, обворовавшими свой народ», - пишет он.

Участники музыкального коллектива «Ирина Кайратовна» также прокомментировали ситуацию в стране.

«За испытанием следует облегчение. Народ, терпи! Не поддавайтесь провокации, сидите дома. Дьявол близок, но в конечном итоге ему придет конец», - пишет участник группы Илья Гуменный.

«Всевышний все видит. Пожалуйста, не выходите из дома. Дружину создадим после зачистки», - пишет другой участник группы Алдияр Жапарханов.

Как пишет казахстанский продюсер Баян Максаткызы Алагузова, относительно Алматы в других городах Казахстана обстановка спокойная. Баян считает, что мародеры регулировались кем-то с целью последующего применения тяжелой артиллерии без разбору.

«Алматы — самый стратегический объект, самый многочисленный, и как оказалось самый незащищённый. Где полиция, пожарная служба, скорая помощь? Все горит, практически все стратегические объекты. Как такое может происходить сегодня? Мы граждане нашей страны остались без помощи тех, кто по службе и присяге обязан обеспечить безопасность. Я не политик, я женщина, мать, дочь, жена, я боюсь. Я хочу жить на своей земле, в любимом городе. Я хочу здравое правительство, я хочу честные выборы, я хочу выбирать акима своего города, я хочу ярких личностей в правительстве, с собственным мнением, я хочу пересмотра конституции, я хочу молодых креативных, смелых, и умных людей в парламенте. Я хочу спать спокойно, и быть уверенной в завтрашнем дне!» - пишет Баян.

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Певец Торегали Тореали попросил соотечественников беречь себя, опубликовав видео со следующими словами:

«Эту страну идиоты погубят раньше, чем коррупция. Разве бунт повлияет на экономику?».

Известный актер и продюсер Нурлан Коянбаев написал:

«Требования жанаозенцев общие не только для одного региона, но и для всего Казахстана. Нам нужны реформы. Нужны перемены, чтобы улучшить условия народа».

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