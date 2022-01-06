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Во время беспорядков в Казахстане погибли 8 полицейских и солдат Нацгвардии
Протестующие начали расходиться с площади в казахстанском Актау, - СМИ
Фото по состоянию на 13 часов.
Фото по состоянию на 13 часов.

CentralAsia (KZ) -  Протестующие начали расходиться с площади в казахстанском Актау, пишет «РИА Новости».

При этом отмечается, что в городе не работают магазины, нет интернета и невозможно снять наличные в банкоматах.

Sputnik.kz на 16:33 написал, что ситуация в Атырау стабильная.

На площади собралось немного людей, но прохожие на них не обращают внимания. Постов в городе нет. Автобусы курсируют в штатном режиме.

Магазины целые, улицы чистые.

А в одном из телеграм-каналов разместили объявление о том, что митинг в Актау окончен.

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