Протестующие начали расходиться с площади в казахстанском Актау, - СМИ

Фото по состоянию на 13 часов.

CentralAsia (KZ) - Протестующие начали расходиться с площади в казахстанском Актау, пишет «РИА Новости».

При этом отмечается, что в городе не работают магазины, нет интернета и невозможно снять наличные в банкоматах.

Sputnik.kz на 16:33 написал, что ситуация в Атырау стабильная.

На площади собралось немного людей, но прохожие на них не обращают внимания. Постов в городе нет. Автобусы курсируют в штатном режиме.

Магазины целые, улицы чистые.

А в одном из телеграм-каналов разместили объявление о том, что митинг в Актау окончен.

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