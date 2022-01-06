Россия рассматривает события в Казахстане как попытку извне подорвать целостность государства, - МИД РФ

CentralAsia (KZ) - Российская Федерация, подтвердив приверженность союзническим обязательствам в рамках ОДКБ, поддержала принятие неотложных мер в связи со стремительной деградацией внутриполитической ситуации и ростом насилия в Казахстане.

Как сообщила пресс-служба МИД РФ, Россия рассматривает последние события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства.

6 января 2022 года Совет коллективной безопасности ОДКБ, в который входят главы государств и правительств государств-членов Организации, в связи с обращением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Решение принято в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, которая предусматривает, что в случае совершения агрессии (вооруженного нападения, угрожающего безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) на любое из государств-участников все остальные государства-участники по его просьбе незамедлительно предоставят ему необходимую поддержку и помощь, включая военную.

Российская Федерация продолжит плотные консультации с казахстанской стороной и другими союзниками по ОДКБ для анализа и выработки, в случае необходимости, дальнейших эффективных шагов, прежде всего по содействию проведению правоохранительными органами Казахстана контртеррористической операции, обеспечению безопасности всех мирных граждан этой страны без исключения, а также жизненно важных объектов критической инфраструктуры, их разблокированию и возвращению под контроль казахстанских властей. Россия заинтересована в скорейшем восстановлении нормальной жизни в Казахстане, сообщает МИД РФ.

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