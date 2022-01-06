Протесты в Казахстане: Таджикистан готов участвовать в миротворческих механизмах ОДКБ, - Рахмон

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном обсудили ситуацию в Казахстане, сообщается на сайте президента РТ.

Глава Казахстана проинформировал своего таджикского коллегу о ситуации в стране и мерах, предпринимаемых руководством по ее нормализации.

В свою очередь Рахмон поддержал усилия казахстанского руководства и выразил надежду, что путем диалога удастся восстановить стабильность и правопорядок.

Президент Таджикистана заявил о готовности республики участвовать в миротворческих механизмах ОДКБ в соответствии со своими союзническими обязательствами.

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