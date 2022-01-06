Надо пойти, встать на колени и извиниться перед военными, - Лукашенко обратился к участникам протестов в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к участникам протестов в Казахстане, призвав протестующих пойти на переговоры с главой республики Касым-Жомартом Токаевым.

«Я хочу просто обратиться от белорусов к этим вот… ну их бандитами кто-то называет, разные там люди, к этим протестующим. Я бы им просто сказал: «Ну пошумели, покричали, хватит. Надо договариваться, пока далеко не зашли. С этим президентом, Токаевым, можно договориться. Это нормальный человек, дипломат, с которым можно договориться. Очень умный, образованный человек», - сказал Лукашенко.

По его словам, казахстанцы должны понимать, что это их страна и другой страны у них не будет. Поэтому если они перевернут страну, дорого будет ее потом восстанавливать.

«Поэтому надо, по-народному говоря, пойти, встать на колени и извиниться перед военными, чтобы сгладить трещину, которая наметилась, и садиться с властью, с Токаевым [за стол переговоров]», - сказал он.

На западе Кыргызстана с 2 января начались митинги против повышения цен на сжиженный газ. С 4 января протесты начались и в других городах. Тяжелая ситуация наблюдается в Алматы, есть жертвы и раненые.

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