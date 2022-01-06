В Москве умер актер из фильма «Кин-дза-дза» Михаил Бычков

Михаил Бычков

CentralAsia (KZ) - В Москве на 72-м году жизни умер советский и российский актер театра и кино Михаил Бычков, известный по фильму «Кин-дза-дза». Об этом сообщают российские СМИ.

Сын Бычкова рассказал, что отец встретил Новый год в кругу семьи. С утра его тело обнаружила жена: она вызвала скорую помощь и оперативные службы.

«Утром 1 января бригадой скорой помощи была констатирована смерть 71-летнего пенсионера. Медики установили естественную причину смерти», - добавили в правоохранительных органах.

Михаил Бычков известен зрителям по ролям в фильмах «Кин-дза-дза!», «Покровские ворота», «Двенадцать стульев», «Борис Годунов». Он также сыграл в нескольких спектаклях в Театре на Малой Бронной. Всего Бычков снялся в 50 фильмах, участвовал в 70 спектаклях, трех оперных и двух балетных постановках.

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