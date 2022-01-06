Операция миротворцев ОДКБ может занять около месяца, - депутат Госдумы РФ

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CentralAsia (KZ) - Операция Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане может занять около месяца, заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью «Интерфаксу».

Он считает, что, как только самолеты военно-транспортной авиации приземлятся, тут же будет совершен марш в соответствующие пункты назначения.

На западе Кыргызстана с 2 января начались митинги против повышения цен на сжиженный газ. С 4 января протесты начались и в других городах. Они переросли в политические акции. Тяжелая ситуация наблюдается в Алматы, есть жертвы и раненые.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к ОДКБ с просьбой о помощи в стабилизации ситуации. Сегодня, 6 января, в страну начали прибывать миротворческие силы ОДКБ.

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