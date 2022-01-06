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Главы МИД России и Турции провели переговоры. Они затронули ситуацию в Казахстане

CentralAsia (CA) -  Сегодня, 6 января, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Сергея Лаврова с министром иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Как сообщила пресс-служба МИД РФ, выражено удовлетворение динамикой политического диалога между странами на высшем и высоком уровне в 2021 году. Подтверждена готовность к продолжению плотных контактов руководства России и Турции в новом году.

Затронут ряд актуальных региональных вопросов, прежде всего применительно к ситуации на Балканах. Акцентирована важность скорейшего восстановления внутриполитического диалога в Боснии и Герцеговине на прочной основе дейтонских принципов в интересах всех государствообразующих народов. Условлено продолжать конструктивное взаимодействие на этом направлении.

В связи с событиями в Казахстане министры высказались в поддержку усилий руководства этой страны по восстановлению конституционного порядка.

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