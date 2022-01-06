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Диппредставительства Узбекистана в Казахстане работают в штатном режиме - МИД

CentralAsia (UZ) -  Посольство и генеральные консульства Узбекистана в Казахстане поддерживают постоянный контакт с находящимися в этой стране согражданами , в том числе студентами, передает ИА «Дунё» со ссылкой на сообщение официального представителя МИД Узбекистана.

«Диппредставительства Узбекистана в городах Казахстана работают в штатном режиме, - говорится в сообщении. - При необходимости, гражданам Узбекистана оказывается правовая помощь. Вместе с тем, в связи с объявлением в некоторых регионах Казахстана режима чрезвычайного положения просим граждан Узбекистана, находящихся в Республике Казахстан, соблюдать введенные временные ограничения.

При возникновении каких-либо вопросов граждане Узбекистана могут в любое время обратиться в дипломатические представительства Республики Узбекистан в Нур-Султане (номер "горячей линии" +7 771 020 36 73), Алматы (номер "горячей линии" +7 777 950 44 33) и Актау (номер "горячей линии" +7 777 599 00 51)», - отмечается в сообщении.

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