МИД Казахстана опроверг сообщение о временном приостановлении въезда иностранцев

CentralAsia (KZ) - В пресс-службе Министерства иностранных дел опровергли информацию о запрете въезда в Казахстан для иностранцев, сообщает корреспондент Vласти.

Рейсы отменяют авиакомпании, пишет издание.

Ранее «РИА Новости» написали, что Казахстан временно приостановил въезд иностранцев.

«В связи с объявлением чрезвычайного положения въезд для иностранных граждан на территорию Казахстана пока приостановлен. В том числе пешим порядком, авиасообщением и другим каким-либо транспортом», - писали в «РИА Новости».

Чрезвычайное положение введено во всем Казахстане и действует до 19 января.

На период действия ЧП введен комендантский час с 23:00 ночи до 07:00 утра.

За событиями в Казахстане следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения