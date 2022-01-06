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МИД Казахстана опроверг сообщение о временном приостановлении въезда иностранцев

CentralAsia (KZ) -  В пресс-службе Министерства иностранных дел опровергли информацию о запрете въезда в Казахстан для иностранцев, сообщает корреспондент Vласти.

Рейсы отменяют авиакомпании, пишет издание.

Ранее «РИА Новости» написали, что Казахстан временно приостановил въезд иностранцев.

«В связи с объявлением чрезвычайного положения въезд для иностранных граждан на территорию Казахстана пока приостановлен. В том числе пешим порядком, авиасообщением и другим каким-либо транспортом», - писали в «РИА Новости».

  • Чрезвычайное положение введено во всем Казахстане и действует до 19 января.

  • На период действия ЧП введен комендантский час с 23:00 ночи до 07:00 утра.

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